تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتنج براجا في دوري الأبطال

يلتقي ريال مدريد وسبورتينج براجا، مساء اليوم، ملعب "سانتياجو برنابيو"، بالعاصمة الاسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023-2024.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام براجا في دوري الأبطال

في حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا

في خط الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويتواجد ريال مدريد فى صدارة ترتيب جدول دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، فيما يأتي براجا في المركز الثالث ويملك في رصيده 3 نقاط.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، استعدادا لمباراة سبورتنج براجا، والتي من المقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا:

في حراسة المرمى: كيبا - لونين - ديجو بينيرو.

في خط الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد و براجا في دوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد ونظيره سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويقع ريال مدريد وبراجا في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

وتذاع مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا عبر شبكة قنوات بى ان سبورت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سوبرتس 1.