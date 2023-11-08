موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، بالعاصمة الاسبانية مدريد، مساء اليوم، مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا، فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد و براجا في دوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد ونظيره سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويقع ريال مدريد وبراجا في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا

وتذاع مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا عبر شبكة قنوات بى ان سبورت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سوبرتس 1.