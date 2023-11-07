قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا بدوري الأبطال..تواجد بيلينجهام

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الملكي لمباراة سبورتنج براجا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، استعدادا لمباراة سبورتنج براجا، والتي من المقرر لها مساء غدا الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكانت هناك شكوك حول جود بيلينجهام مع ريال مدريد الإسباني أمام سبورتنج براجا بعد تعرضه لإصابة بخلع في الكتف خلال رايو فايكانو.



جاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا:



في حراسة المرمى: كيبا - لونين - ديجو بينيرو.

في خط الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.



يعتلي ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا ويملك في رصيده 9 نقاط، فيما يأتي براجا في المركز الثالث ويملك في رصيده 3 نقاط.

