مليار يورو استثمار البنك الأوروبي في مصر خلال عام بجميع المجالات

قال هيثم عيسى، نائب المدير التنفيذي للبنية التحتية – مصر والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن حجم الاستثمار فى مصر يبلغ مليار يورو خلال عام فى جميع المجالات ومنها مجالات السكة الحديد وقطاعات النقل، وهناك أنواع من التمويل منها الدعم الفنى، والدعم المالى، ونعمل على تعزيز الابتكار والتحول الأخضر من خلال المنح والحزم المالية، بالإضافة إلى برنامج خاص يهدف لتقديم الدعم الفنى والمالى لتجهيز البنية التحتية.

وأكد خلال مشاركته في جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، بمعرض النقل، العمل مع وزارة النقل في عدد كبير منها تمويل 6 قطارات تالجو للسكك الحديدية، بالصيانة طويلة المدى، و100 جرار بنفس الطرح تم توريد منها 80 جرارًا والباقي سيكون متواجد فى بداية 2024، بالإضافة إلى تطوير قطاع نقل البضائع، ونعمل أيضًا بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، منها قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تمويل 6 قطارات للمترو وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، وكذلك مترو أبو قير، مشيرًا إلى أن وزارة النقل شريك هام خاصة فى الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وبدوره قال أحمد المفتي - المدير التنفيذى لشركة نيرك، إن عوامل نجاح نيرك فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها، كان منها هى رؤية الدولة فى توطين الصناعة ودعم الدولة لمشروعات التوطين، بالإضافة إلى نوع الشراكة فى توطين الصناعة، وهو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعمل على نجاح المشروع، كذلك أن للقطاع الخاص دورًا فى نجاح المشروع، إنه يعمل على استدامة المشروع لاستمرار المكاسب وذلك من خلال نجاح الإدارة، سواء على أساس بناء أحدث المصانع بالإضافة إلى العامل والعمل على اختيار الكفء، بالإضافة إلى تنمية سلاسل الإمداد مع توفير الكم الاقتصادى لتنمية الشركات العاملة فى الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن التصدير من أهم العوامل لنجاح الشركة مع العمل على إيجاد أسواق خارجية بإفريقيا والدول العربية، وهو تحدٍ كبير تتحقق من رفع الفاءة للمنتج وانخفاض التكلفة.

وأضاف: لدينا قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر وهى كانت منطقة غير صالحة ولكنها تحولت بفضل جهود الدولة لتحول المنطقة بالكامل لمنطقة اقتصادية تنمو، واستثمارتنا بها حوالى 3 مليارات جنيه وتم التعاقد على معدات المصنع وفى النصف الثانى من 2024 يبدأ الإنتاج.