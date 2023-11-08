وجيه: مينائي العاشر من رمضان وأكتوبر الجاف أبرز نجاحنا مع وزارة النقل

قال المهندس تامر وجيه ممثل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن يوجد العديد من أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، أهمهم حاليا اتاحه الخدمات في المشروعات الاجتماعية، ونظام "الكونشن" في مشروعات النقل، وحققنا نجاح كبير في مشروعين مهمين وهم ميناء بري ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وتابع ان الوحده المركزية للمشاركه يعد بيت الخبرة الاساسي للمشاركة لان خطواتها معقده وتتداخل بها بنود كثيرة، واشار الي ان اهمال دراسات الجدوي الجيدة، قد يؤدي ذلك لتعثر المشروع، فنحن نقوم بالوحده بمراجعة الدراسة بشكل جيد، ثم رفعها الي اللجنة، ثم نحصل علي موافقة للطرح بنظام المشاركة، ثم اجراء دراسات الجدوي النهائية ، ثم التعاقد بخطواته.