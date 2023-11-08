كأس مصر 2022 ـ 2023 .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا الزمالك و بيراميدز، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2022 ـ 2023.

موعد مباارة الزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر،في تمام الساعة السابعة مسا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .