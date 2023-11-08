مدرب بيراميدز: رحيل أوسوريو عن الزمالك سيصعب مواجهتنا أمامه

أكد محمود فتح الله المدرب العام في فريق بيراميدز صعوبة لقاء الزمالك غدا في نصف نهائي كأس مصر.

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وقال فتح الله في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك فريق كبير ورحيل أوسوريو وتغيير الجهاز الفني سيصعب مواجهتنا كثيرا في ظل دوافع أكبر لدى لاعبي الزمالك"

واختتم: "ما يجعلنا نتفائل أننا فزنا على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بالموسم الماضي"

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

ويواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره فريق بيراميدز غدا الأربعاء على استاد القاهرة في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهره ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما صعد بيراميدز إلى الدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

