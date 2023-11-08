رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ، محطة مياه ادفا ومحطة رفع صرف صحى حوض الثلاثينى ومحطة مياه اولاد نصير ومحطة مياه الحمادية ومحطة مياه جزيرة شندويل ومحطة رفع صرف صحى الكاشف ومحطة رفع الصرف الصحى المساعدة ومحطة مياه جزيرة محروس.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى بلاغات تحقيقا لرضا المواطنين.