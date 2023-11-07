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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يقود قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أنتوني موديست
أنتوني موديست

 أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، القائمة الأساسية للقلعة الحمراء التي سيخوض بها مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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 وستقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

 قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري:

 في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

 خط الدفاع: ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - أكرم توفيق- كريم فؤاد-كريم الدبيس.

 خط الوسط: كريم نيدفيد - حسين الشحات-أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور - مجدي افشه - طاهر محمد طاهر - اليو ديانج -بيرسي تاو.

 خط االهجوم: أنتوني موديست.

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