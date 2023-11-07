تطورات إصابة رضا سليم مع الأهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة خلال الفترة القليلة الماضية.‏

وأوضح طبيب الأهلي أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري الممتاز‎.‎‏