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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تطورات إصابة رضا سليم مع الأهلي

رضا سليم
رضا سليم

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة خلال الفترة القليلة الماضية.‏

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الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وأوضح طبيب الأهلي أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري الممتاز‎.‎‏

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