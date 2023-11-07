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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استخدام المستحلبات الأسفلتية في صيانة الطرق.. ورشة عمل في معرض النقل الذكي

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

انعقدت اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة للطرق والكبارى احدى هيئات وزارة النقل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات.

 تم استعراض خلال ورشة العمل  التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق  .

وتضمن النقاش التعريف بالمستحلبات الأسفلتية ومجالات استخدامها وعرض لاهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

مفهوم الاستدامة 

 استعراض اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى مفهوم الاستدامة في مجال انشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة في مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية .

كما اشار الى أهم المشروعات التي قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية .

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وخلال المناقشة تم استعراض الأثر البيئي المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة.

واضاف خلال المناقشة انه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة ، في كافة المشروعات بالهيئات والوزرات المختلفة.

وخلال الورشة تم عرض الدروس المستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بمصر بالتقنيات الحديثة وباستخدام المستحلبات الأسفلتية 

كما ان الورشة تضمنت عرض للخطوات التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذها من أجل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مشروعات انشاء وصيانة الرصف لتحقيق الاستدامة في تلك المشروعات .

حضر الورشة لفيف من السادة المتخصصين والخبراء فى استخدام التقنيات الحديثة والذكية فى صيانة الطرق بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بهذا الشأن.

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