الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مساعد وزير النقل: الشركات العالمية تتحدث حاليًا لإنشاء قاعدة صناعية في مصر تنافس بها

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، ان صناعة النقل من الصناعات الثقيله على المدى البعيد، وتحتاج إلى معايير معينة لنجاحها على رأسها الإرادة وتوجه الدولة وبجانبها الفرصة وهي قدرة وشجاعة القطاع الخاص على المغامرة المحسوبة وان استطيع ان أصنع محلياً وأن يصدر للخارج ويستفيد من موقع مصر من العالم.

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جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

واوضح ان من المعايير المهمة وهي التنافسية وليس معنى أن تصنع محليًا أننا سنأخذ منك الإنتاج ولكن يجب ان تطبيق المعايير المطلوبه من حيث الجودة والسعر والمنافسة، واشار الي ان الشركات العالمية تتكلم حاليا رقم واحد ان يشتغل في مصر وأن يكون لهم قاعدة صناعية ينافس بها.

وكشف عن أن شركة الستوم تنفذ مصنعين في برج العرب، واحد منهم للأنظمة وهو هدفة الرئيسي التصدير لجنوب اوروبا، بالإضافة الي مصانع تالجو وكالوي في ابو راضي اساس إنشاءه التصدير ، واشار الى ان نيرك قدت عقد مع هيونداي روتيم، جيد جدا من حيث السعر والجودة  لتصنيع المترو و يحقق تصنيع ٣٠٪ محلي بشكل مباشر.

ولفت إلى ان المصانع في أوروبا تعتمد على ٤٠٪ من خارج مصناعها، مؤكدا ان مصر ستصل قريباً جدا للتصنيع وستخرج المنتجات من مصر الي اوروبا.

وأكد ان الخط الثالث للمترو وفر 90 مليون دولار تكلفة اقتصادية على الصحة العامة للمواطنين لانه حسن البيئة المحيطة به، وفقا لأحد الدراسات التى اجريت على المشروع.

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