شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي لمربع سكني بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في نبأ عاجل نقلته قناة إكسترا نيوز، بوقوع شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في حي الزيتون.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا، قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا، إنّ أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ"العربية".

وأضاف أنّ النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أنّ المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أنّ الوقود في القطاع سينفد تماما خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة.

10022 شهيدًا:

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 31 يومًا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، موضحًا أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف قتيل، ثمة 4104 أطفال.

وأضافت الوزارة أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 فلسطينيًا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى 24808 جرحى، و2660 مفقودًا بينهم 1270 طفلًا.

وكان متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صرح لسكاي نيوز عربية بأن ما يصل إلى 79 من كوادر الوكالة استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي.