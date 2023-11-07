أهالي أسيوط تطلق حملة للتبرع بالمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

نظم أهالي محافظة أسيوط استعدادهم للتبرع بالمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة وتقديم يد العون لهم بعد تعرضهم للعنف على يد الجيش الإسرائيلي. وتنوعت هذه المساعدة بين الطعام والأكفان، بالإضافة إلى الدفايات التي يحتاجونها لحمايتهم من البرد ودرجات الحرارة المنخفضة.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الحملة، أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة ساعة لغزة على مستوى الجمهورية. حيث يعمل المتطوعون في فروع الجمعية في محافظات مصر على تجميع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، التي يتم تجهيزها وإرسالها الفور إلى أهالي غزة، الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة.

يرى الأهالي أن الوقوف إلى جانب إخوانهم في غزة ليس مجرد واجب إنساني وإنما يعكس أيضًا قيم التكافل والتعاون التي تميز المجتمع المصري. إنها فرصة للتضامن وتقديم العون في وقت الحاجة.

ولم تقتصر هذه المبادرة على محافظة أسيوط فقط، بل امتدت لتشمل عددًا من المحافظات المصرية الأخرى، حيث أبدى الكثير من الأهالي استعدادهم للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية. وقد شاركت جماعات مختلفة من المجتمع المدني في تنظيم حملات لجمع التبرعات وتوفير المواد الأساسية التي تحتاجها العائلات المتضررة في قطاع غزة.

هذه الجهود المبذولة من قبل المجتمع المصري تأتي من رغبتهم الصادقة في مساعدة إخوانهم في فلسطين، وتجسد التضامن الشعبي الذي يجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني. فالعراقة التاريخية للعلاقات بين الشعبين والروابط الأخوية التي تربط بينهما، تدفع المصريين للوقوف إلى جانب أهل غزة في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الكثيرون في محافظة أسيوط وغيرها من المحافظات، فإن الإرادة القوية والروح الوطنية المرتفعة تجعلهم يتجاوزون التحديات ويبذلون قصارى جهودهم لدعم ومساعدة إخوانهم في غزة. يأمل الجميع أن تصل هذه المساعدات لمن يحتاجها في أسرع وقت ممكن، وأن تخفف بعض معاناتهم وتعينهم على تجاوز هذه المحنة.

وإن هذه الجهود الإنسانية التي تقام في أسيوط ومحافظات أخرى تعكس التضامن العربي والإنساني، وتعزز أهمية دور المجتمع المدني في تقديم المساعدة والعون للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات والكوارث. ونأمل أن يستمر هذا التعاون والتضامن، وألا يكون للنزاعات والأزمات المستمرة في المنطقة تأثير سلبي على تلك الروابط الإنسانية القوية التي تجمع بين الشعوب العربية.