مسئولون من مركز الملك سلمان فى القاهره لبحث دخول المساعدات السعودية إلى غزة

وصل فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثه إلى القاهرة لبحث آلية توصيل المساعدات السعودية إلى قطاع غزة.



اجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة أحمد نقلي وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة .