ميدو جمال يقود طنطا لمواجهة بتروجيت

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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وجاء تشكيل طنطا لمواجهة كالآتي:

في حراسة المرمي: احمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد حسام الشرخة، نصر عبدالرازق، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، حسام غالي، محمد حموشة.

خط الهجوم: نانا انتوي، ميدو جمال، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفي الكومي"حارس مرمي"، الحسيني سمير، كريم اسامة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، محمد عادل، ابراهيم جمال، محمد رمضان.

ويواجه طنطا فريق بتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة عصرًا

ويحتل طنطا المركز التاسع برصيد ٨ نقاط بينما يحتل بتروجيت المركز الثاني برصيد ١٢ نقطه.