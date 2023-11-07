شبانة يكشف سر المليون دولار التي تسببت في انفجار أزمة فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع أحمد فتوح نجم الفريق لتجديد تعاقده مقدما عرضا كبيرا قبل أيام قليلة من أزمة رحيله عن معسكر مباراة زد.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب قد اجمتع مع اللاعب قبل أيام وتم عرض عليه مبلغ مليون دولار كاش مقدم تعاقد إضافة إلى مساواته بعقد زيزو كأعلى قيمة تعاقد في الفريق بخلاف العقود الإعلانية على أن يتم تفعيل هذا الاتفاق خلال الأيام الجارية.

مغادرة فتوح لمعسكر الزمالك تشعل الأزمة

وأضاف شبانة أن الإدارة فوجئت بتصرف اللاعب ومغادرته للمعسكر بالرغم من العرض الضخم الذي قدم له وهو ما تسبب في غضب الإدارة واتخاذها قرارًا حاسما بوقف التفاوض مع اللاعب وعرضه للبيع خلال الانتقالات القادمة.