الباتروس للفنادق تحصد جوائز العام من أكبر منظمى الرحلات الألمانية لمصر FTI GROUP

حصدت بالأمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى أكبر الجوائز لعام ٢٠٢٣ من أكبر منظمى الرحلات الألمانية لمصر FTI GROUP، فتم اختيار منتجع الباتروس جنجل أكوا بارك بالغردقة داخل مدينة نيفرلاند الترفيهية العالمية كأكثر المنتجعات من حيث المبيعات للسوق الألمانى على مستوى الغردقة البحر الأحمر، وفى نفس الإطار تم اختيار منتجع الباتروس بلو سبا بالغردقة كالمنتجع الأول فى فئة منتجعات الأزواج وإجازات شهر العسل والبالغين فقط على مستوى البحر الأحمر لعام ٢٠٢٣.

الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع لفيف من مديرى ومسئولى FTI أحد أكبر منظمى الرحلات الألمانية إلى مصر فى إطار مناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة من السوق الألمانى..

والجدير بالذكر أيضا أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الواحد والثلاثين لها بالسوق المصرى للضيافة وبعدد منتجعات هو الأكبر على مستوى مصر ٢٦ منتجعا فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم و١٤ ألف غرفة و١٢ ألف موظف.