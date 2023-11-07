القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا والمعلقين

يحل فريق النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق الدحيل القطري في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق النصر السعودي المباراة تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.

ويتربع النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن بيرسبوليس الوصيف، ويأتي الدحيل في المركز الثالث بنقطة واستقلال دوشنبة رابعًا بنقطة أيضًا.

على الجانب الأخر يخوض فريق الدحيل المباراة باحثًا عن أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث خاض 3 مباريات تعادل في واحدة وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة النصر والدحيل اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الدحيل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل اليوم :

قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق بلال علام

قناة Dubai Sports Asia 1 HD بصوت المعلق أحمد الشحي

قناة Alkass Nine HD بصوت المعلق خليل البلوشي