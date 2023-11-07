روسيا تُعلن تدمير 17 مسيرة أوكرانية أُطلقت فوق البحر الأسود

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، في وقت مبكر من الثلاثاء، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إن 9 طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية 8 آخرين.

وكان حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود، ميخائيل رازفوجاييف، الذي عينته روسيا، قال في وقت سابق إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.

ولم تعلق أوكرانيا حتى الآن، لكن كييف كثفت هجماتها في الأشهر القليلة الماضية على البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

وأمس الإثنين، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال 24 ساعة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن قواتها صدت 6 هجمات للجانب الأوكراني على محور كوبيانسك، وبلغت خسائره نحو 135 عسكريا، فيما خسر 100 جندي على محور كراسني ليمان.

وأضافت أن محور دونيتسك شهد صد هجومين بخسائر بلغت 220 جنديا، وخسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح، إلى جانب صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيا، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا.

وأوضح أنه على محور خيرسون تم إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح، إلى جانب اعتراض صاروخين من نظام "هيمارس" وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية.

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