الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: القضاء على 860 جنديا أوكرانيا واعتراض صاروخين هيمارس خلال يوم

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على أبرز محاور القتال بلغت نحو 860 فردا خلال اليوم الماضي.

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وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن قواتها صدت 6 هجمات للجانب الأوكراني على محور كوبيانسك، وبلغت خسائره نحو 135 عسكريا، فيما خسر 100 جندي على محور كراسني ليمان.

 

وأضافت أن محور دونيتسك شهد صد هجومين بخسائر بلغت 220 جنديا، وخسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح، إلى جانب صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيا، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا.

 

وأوضح أنه على محور خيرسون تم إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح، إلى جانب اعتراض صاروخين من نظام "هيمارس" وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية.

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