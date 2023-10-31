عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة

عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. يستغل الكثير من أصحاب المحال بعض القرارات التي تتخذ أحيانًا لرفع أسعار السجائر على الجمهور، حيث إنه كان وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويرفع مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة وأدرجه المجلس على جدول الأعمال، الضريبة على التبغ خمسين قرشًا.

أسعار السجائر في مصر

وارتفعت أسعار السجائر في مصر خلال الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، ولكن في نفس التوقيت يلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلكين، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وأنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

أسعار السجائر في الأسواق

سعر علبة السجائر كليوباترا نحو 48 جنيهًا.

سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا.

سعر علبة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا.

سعر علبة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا.