الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة

بوابة الوفد الإلكترونية

عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. يستغل الكثير من أصحاب المحال بعض القرارات التي تتخذ أحيانًا لرفع أسعار السجائر على الجمهور، حيث إنه كان وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ويرفع مشروع القانون الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة وأدرجه المجلس على جدول الأعمال، الضريبة على التبغ خمسين قرشًا.

txt

شعبة الدخان تكشف الحل لأزمة السجائر (فيديو)

txt

نشرة أخبار التوك شو.. العاصفة دانيال تثير الرعب وحل أزمة السجائر (فيديو)

 أسعار السجائر في مصر

وارتفعت أسعار السجائر في مصر خلال الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، ولكن في نفس التوقيت يلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع سعر على المنتج للمستهلكين، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم تحرير محضر بالواقعة وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وأنه في حال تكرار الفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

أسعار السجائر في الأسواق 

سعر علبة السجائر كليوباترا نحو 48 جنيهًا.

سعر علبة السجائر كليوباترا بوكس نحو 50 جنيهًا.

سعر علبة السجائر ميريت نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر مارلبورو الأبيض نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر مارلبورو الأحمر نحو 75 جنيهًا.

سعر علبة السجائر إل إم الأحمر نحو 60 جنيهًا.

سعر علبة السجائر إل إم الأزرق نحو 60 جنيهًا.

مواد متعلقة

ضريبة جديدة على السجائر

هشام الحصري: زيادة الضرائب على السجائر يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بالتهرب من ضرائب السجائر

نشرة التوك شو.. نهاية أزمة السجائر تقترب.. وتحذير من موجة حارة
الجريدة الورقية