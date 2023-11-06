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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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علي عبدالنبي يصف تهديد إسرائيل غزة بالنووي بالبلطجة.. فيديو

الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق

وصف الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بان ضرب غزة بالقنبلة النووية المطروحة لدى اسرائيل بالبلطجة.

وقال عبدالنبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناة etc، أن استخدام النووي له حدود والدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة على علم بذلك أما دولة مثل اسرائيل ورئيس وزرائها نتنياهو فهي لا تتحمل المسؤولية.

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وأفاد أن القنبلة التكتيكية تبدأ قدرتها من ٣٠٠ طن متفجرات وهي أصغر من قنبلة هيروشيما ومن المتوقع أن تقتل ٣٨٠٠ بمجرد سقوطها بالإضافة إلى أضرار أخرى مثل صهر أي شيء على سطح الأرض والاشعاع الذي سيؤثر لأجيال.

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