إبراهيم عيسى: "7 أكتوبر" زلزلت إسرائيل وحولت نتنياهو لديب مسعور (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس هي مقاومة غير معنية بالنتائج وليس لها هدف وطني ولا يعنيها فكرة الوطن ولا تنتصر للتحرر الوطن، مشددًا على أن عملية حماس في "7 أكتوبر" زلزلت الإحساس الإسرائيلي بالأمن وعرت أمان إسرائيل ودغدت غرور جهاز الأمن في إسرائيل.

مقدمة الإعلامي إبراهيم عيسى

وأشار “عيسى”، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه رغم ما فعلته هذه العملية العسكرية في الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها لم تنتصر للقضية الفلسطينية، إلى أنها حولت نتنياهو لديب مسعور.

وأضاف ان العرب والمواطن الفلسطيني لم ينتصر من "طوفان الأقصى" شئ إلا الدمار والحصار، موضحًا أنه يتم التضحية بالشعب الفلسطيني منذ 75 عام من أجل الانتصار، منوهًا بأنه يدعوا الله أن يلهمنا جميعًا الصواب، معقبًا: “القضية الفلسطينية لم تتقدم شبرا بمغامرات حماس”.

وأوضح أن هناك أكثر من 10000 فلسطيني تم قتلهم وهناك 4000 طفل وهناك أكثر من 20 ألف جريح ومصاب وهناك 60 مدرسة تم هدمها وتدميرها، كما أن إسرائيل أعلنت عن عدد قتلاها ولكنها غير دقيقة دائمًا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر لن ترضخ في أن يدخل إلى أراضيها عبر الحدود أحد وسط التشديدات الأمنية التي تشيدها مصر، معقبًا: "سيناء مش خلاف حدودي يا حمقى.. لو الجن جه مش هيعرف يعدي من حدود مصر مع غزة".

إبراهيم عيسى يعلق على فكرة توطين سيناء

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية والنظام لن يوافق على دخول جناح عسكري للإخوان في سيناء لكي يعود ويتحالف مع الخلايا النائمة والجماعات التكفيرية في مصر، مشددًا أن النظام المصري لن يقبل بهذا.

وتابع : "هي قصة وجود.. تسيكن وتوطين شبرا واحد من أرض سيناء على سيادته الوطنية يعني ثورة سيخرج فيها الشعب المصري:، موضحًا أنه لن تقبل الدولة والشعب والقيادة السياسية هذا، مشددًا عل أن الحديث الآن عن الضغط الشديد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهما قد تدفعه دفعًا للتكدس في جنوب غزة والضغط على مصر لنزوح الفلسطيني في غزة إلى الأراضي المصرية.