نتيجة المجموعة الأولى من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بمدينتي، ومركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالعباسية للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بالعاشر من رمضان بالشرقية ومركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية.

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين، والتي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالعباسية، حيث حصل على درجة 399 من500 بنسبة 79.8%، وحصل ممثلو مركز الثقافة الإسلامية بمدينتي على درجة 372 من500 بنسبة 74.4%.

صرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري، وهم بالترتيب:

1. تامر أبو الخير عمر محمود، مركز مدينتي بنسبة 92% - ألف جنيه.

2. نورا أحمد محمد فرج، مركز مدينتي بنسبة 90% - ألف جنيه.

3. محمد محسن أحمد إبراهيم، مركز مدينتي بنسبة 82% - ألف جنيه.