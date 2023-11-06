الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للاختبار الشفوي من الدارسين بمراكز إعداد الخطباء 

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من الدارسين بمراكز إعداد الخطباء والواعظات، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا بداية من يوم الثلاثاء الموافق: 14 نوفمبر 2023م.

أكدت الوزارة، ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها، وصورة شخصية حديثة، وصور المؤهلات العلمية، علمًا بأنه سيتم منح المتميزين من الأوائل منهم - الراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالنسبة للرجال أو تصريح واعظة بالنسبة للسيدات - التصريح دون اختبارات أخرى.

تفاصيل فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى



أولا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها– القليوبية، ويمثله:

م الاسم المديرية

1. أحمد محمد محمد الفرحاتي القليوبية

2. محمد مصطفى محمد مصطفى القليوبية

3. ضحى أحمد عبد الجيد حواش القليوبية

4. مصطفى عبد الباسط يوسف عبد الباسط القليوبية

5. عمر محمود محمد السيد الطنطاوي القليوبية

ثانيا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس الفتح – كفر الشيخ، ويمثله:

م الاسم المديرية

6. محمد عوض محمد عوض فيوض كفر الشيخ

7. محمد سليمان عبدالخالق سليمان كفر الشيخ

8. محمد الأنصاري طه محمد الزغبي كفر الشيخ

9. محمد أيمن محمد مصطفى عياد كفر الشيخ

10. آية محمد محمد مرسى عفيفي كفر الشيخ

ثالثا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بالدقهلية، ويمثله:

م الاسم المديرية

11. إبراهيم علي إبراهيم علي الدقهلية

12. مجدي عبد الغني عبد الجيد إبراهيم الدقهلية

13. محمد محمود محمد محمد حمودة الدقهلية

14. زينب أسامة علي شديد الدقهلية

15. سما إبراهيم ناصف السعيد القناوي الدقهلية

رابعا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب – بني سويف، ويمثله:

م الاسم المديرية

16. محمد أحمد رشاد بني سويف

17. محمد حسن إبراهيم أيوب بني سويف

18. أحمد حلمي محمد بني سويف

19. بسملة محمد حسن بني سويف

20. هادي عبد الناصر محمود بني سويف

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع ، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين ، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية .



