"الإيمان بالله ودوره في ضبط سلوك الإنسان".. فعاليات أسبوع الأوقاف الثقافي

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات اليوم الأحد 5 نوفمبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الإيمان بالله واليوم الآخر ودوره في ضبط سلوك الإنسان"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الإيمان بالله (عز وجل) واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية؛ يبعث في نفس المؤمن الطمأنينة والراحة، ويسهم في تنظيم حياته وضبطها.

وأوضح العلماء، أنه لأهميَّة الإيمان باليوم الآخر نجد أن (الله عزو جل) كثيرًا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر قال (سبحانه): "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر"، وقال (سبحانه): "ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر".

سلوك الإنسان في الحياة مظهرًا من مظاهر الإيمان

كما بينوا أن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاته في الحياة تعد مظهرًا من مظاهر الإيمان في حياته الواقعية، وممارساته اليومية، فإن صلُح إيمانه استقام سلوكه، وإذا فسد إيمانه فسد سلوكه، من هنا فإن الإيمان ضرورة لا يستغني عنه الإنسان؛ ليستكمل شخصيته، ويحقق إنسانيته، ويستقيم سلوكه، وبناء على ذلك يظهر أثر الإيمان في قلب الإنسان على تصرفاته تجاه خالقه ونفسه ومجتمعه.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة خديجة.

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الشرقي.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شوك.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو مندور.

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد البدوي.

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمد الله.