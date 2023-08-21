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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: مجموعة بريكس لا تطمح لأن تصبح قوة جماعية مهيمنة جديدة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن مجموعة "بريكس لا تطمح لأن تصبح "قوة جماعية مهيمنة جديدة.

 

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لافروف: روسيا تقدر جهود دول الجنوب العالمي الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا

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وقال لافروف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين إن "بريكس" مستعدة للاستجابة لطلب أن تصبح إحدى ركائز النظام العالمي الجديد متعدد المراكز والأكثر عدلًا، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في إطلاق المجموعة لعملية التوسع.

وأضاف أن من بين أولويات المجموعة تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي الافتراضي لـ "بريكس"، وتطوير آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، لافتا إلى أنه "من المقرر أن تكون هذه القضايا محور الاهتمام في قمة (بريكس) في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا".

وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، حيث سيحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما أعلنت مؤخرا 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.

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