الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب خلافات إرث ..التحقيق في مصرع وإصابة آخر بمشاجرة في القليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر، بمحافظة القليوبية، التحقيق في مشاجرة بين عائلتين من أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية.

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وفاة مزارع بطلق ناري خلال مشاجرة

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خلافات الجيرة .. ضبط 4 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بدار السلام

بسبب خلافات إرث ..التحقيق في مصرع وإصابة آخر بمشاجرة في القليوبية 


وقد أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وألقى القبض على المتهمين.


وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ،يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنة جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى البطن وإصابة آخر بعدة إصابات وتم تحويل الأخير  لمستشفى بنها العام  .


وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من أبناء عمومتهما بسبب خلافات إرث وأرض زراعية بينهم، فقام المتهمان بالتعدى عليهما بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى.


فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمين فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة وقد تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

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