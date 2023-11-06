خلافات الجيرة .. ضبط 4 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بدار السلام

شهدت قرية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طالب في السادسة عشرة من عمره برش خرطوش بالقدم اليسرى طرف أول وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وإصابة عامل زراعي بكدمات باليد اليسرى طرف ثان وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "كريم . ف . ج . ا" 16 سنة طالب مصاباً لرش خرطوش بالقدم اليسري وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وعمه "عادل . ا . م . ج" 53 سنة مزارع .

وطرف ثان "هاني . ج . ا . ا" 36 سنة عامل زراعي مصاباً بكدمات باليد اليسري وعمه "مطاوع . ا . ا . ا" 58 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [فرد خرطوش] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .