مروة الايتونى: التبادل التجارى للسلع والخدمات يشكل حصة كبيرة من الناتج المحلى

جلسة لأعضاء اتحاد المستثمرات العرب من مختلف الدول شهدها اليوم الأخير لمؤتمر الاتحاد حول الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية .. فرص وتحديات" بمدينة شرم الشيخ، برئاسة دكتورة هدى يسى.

قالت دكتورة مروة الايتوني عضو اتحاد المستثمرات العرب رئيسة سيدات الاعمال الصناعيات السوريات في كلمتها إن عالمنا اليوم بأشد الحاجة للتكاتف وتوحيد وجهات النظر الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري الدولى الذى يعمل كمنفذ مهمّ للاستفادة من البضائع الفائضة التي يصعب على الشركات ترويجها في السوق المحليّة.

وأضافت: يشير مفهوم التبادل التجاريّ إلى نظام مقايضة بين الدول، والشركات، والأفراد يتم من خلاله تبادل السلع والخدمات، إما بدفع أحد الأطراف نقدًا مقابل الحصول على السلع أو الخدمات، أو مبادلة السلع أو الخدمات الفائضة بسلع أو خدمات أخرى من الطرف الآخر، لذا فإن التبادل التجاري الدولي للسلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة يشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي في مختلف البلدان، وانتقال رأس المال بين أقطار العالم، والخدمات المختلفة، وتسمح بتوسيع الاسواق بشكل كبير ، بتنوع منتجات، ووفرتها، وبالتالي نمو الاعمال، والصناعات ومضاعفة الايرادات بشكل كبير.

وقالت أن منظمة التجارة الدوليةعليها العمل والمساعدة على: تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية

و فتح معبرا لتسوية المنازعات بشان قضايا التجارة ، وتخفيض التعريفات الجمركية والاستفادة من اوجه التكامل بين الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وإقامة شبكات للامان الاجتماعي، وتقديم برامج لدعم التدريب التحويلي ، وبناء المهارات ، وسهولة التنقل المهني والجغرافي والعمل بالتنمية المستدامة ، وانخراط الشباب ، والموارد البشرية، هذا كله يؤدي الى تشجيع اقامة استثمارات دولية كبيرة مشتركة.

وأوضحت: لا ننسى دور التشجيع في الاستثمار السياحي حيث يلعب دورا كبيرا وارتباطا وثيقا حيث يقوم عليها ٥٤ صناعة مغذية فهي اكثر الصناعات على الصعيد العالمي في تطوير عملية السلام وتطوير اقتصاديات دول العالم وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

وتقدمت بالشكر لاتحاد المستثمرات العرب الذي يقوم بدورا هاما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقتنا العربية بتوسيع التعاون الدولي في جميع مجالات الاستثمار .