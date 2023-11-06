الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سقوط 200 شهيد في قصف الاحتلال على غزة الليلة الماضية

قصف غزة
قصف غزة

أكد وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط أكثر من 200 شهيد في ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الاثنين.

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وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال على غزة، منذ أكثر من شهر والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

قطع الاتصالات وغارات مكثفة الليلة الماضية

وفي آخر التطورات، شنت إسرائيل أكثر من 100 غارة، بالإضافة إلى تنفيذ أحزمة نارية على قطاع غزة في أقل من ساعة وهي الأعنف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، الذي لا يعرف سوى لغة الدم، المدنيين في قطاع غزة ببراميل من المتفجرات.

وقطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، الأحد، وللمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

ومن جهتها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من تنامي الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أنه يزداد سوءًا في كل لحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن "المدنيين في قطاع غزة يتحملون التكلفة الإنسانية الباهظة، وخصوصًا النساء والأطفال"، مضيفة أن "ما نراه في غزة لم نشهده منذ عام 1967".

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