مساعد وزير الخارجية الأسبقيكشف عن العامل الحاسم فى حرب غزة (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن العامل الحاسم فى حرب غزة هو صمود المقاومة ومدري قدراتها على إلحاق خسائر بقوات الإحتلال.

الأولوية القصوي هي وقف اطلاق النار في غزة

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي”، إنه بشأن مقترح حل الدولتين، فهو موضوع معقد للغاية، معقبا: “حاليا الأولوية القصوي هي وقف اطلاق النار في غزة”.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: " عام 2024 هو عام انتخابات رئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، و من درس السياسة الأمريكية يعلم ويدرك تماما أنه خلال عام الانتخابات الرئاسية، فإن الرئاسة الأمريكية لا يكون مشغول جدا بالسياسة الخارجية، إلا اذا كان الجيش الأمريكي منخرط بقواته فى العمليات العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق: “لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها الرغبة والإرادة السياسية للعمل على تنفيذ حل الدولتين”

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وللدعوة بوقف إطلاق النار، كما قاموا بإدانة سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الداعمة للاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتواصل منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم "مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة"، حيث قاموا بتنظيم تسيير حافلاتٍ إلى العاصمة واشنطن من جميع أنحاء الولايات المتحدة لتجميع المحتجين، وذلك وفقاً لما قاله تحالف "آنسر" المناهض للحروب والعنصرية.

وبدأت الحشود بالتجمع في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض، بعد ظهر أمس الجمعة، قبل أن يبدأ الاحتجاج بدقيقة صمت، حيث رفع المتظاهرون ملصقاً كبيراً عليه أسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف.



ودعت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، قائلين إن الوقت ينفد بالنسبة للفلسطينيين هناك الذين يتعرضون «لخطر الإبادة الجماعية على نحو كبير».

وهتف المتظاهرون في واشنطن قائلين: «بايدن.. بايدن، لا يمكنك الاختباء لقد اشتركت في الإبادة الجماعية».

وحمل المتظاهرون خلال الاحتجاجات لافتات عليها شعارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة" و"دعوا غزة تعيش" و"دماؤهم على أيديكم".

ويُظهر مقطع فيديو من التظاهرة حشوداً من المتظاهرين، يرتدي العديد منهم الكوفية، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات مثل "أوقفوا المجزرة" و"فلتعش غزة".