حماس تقصف تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، أن مقاتليها جددوا قصفهم لتل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت كتائب القسام، عبر تطبيق تليغرام: «رشقة صاروخية ثقيلة في طريقها إلى تل أبيب الآن».

وأضافت أن «انفجارات كبيرة وقعت في تل أبيب ووسط فلسطين المحتلة».

وتابعت أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وفي تل أبيب.

وأخطأت القبة الحديدية في التصدي لصاروخ وسقطت بصورة مباشرة بالقرب من المنازل في ريشون لتسيون، وفقا لموقع الغد الإخباري.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قصفت كتائب القسام حشود قوات الاحتلال في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

كما قصفت الكتائب قوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام عن تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة شمال غربي غزة.

ولليوم الـ30 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 9770 شهيدا، منهم 4800 طفل، و2550 سيدة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 24808 فلسطينيين، فضلا عن 2660 مفقودا، بينهم 1270 طفلا.

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