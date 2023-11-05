الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحرب مع حماس ستكلف إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة

الحرب على غزة
الحرب على غزة

 ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلًا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

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 ونقلت فضائية العربية عن الصحيفة قولها إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرًا، مع اقتصار الأمر على غزة، دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني، أو إيران، أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي، تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.

 

 وأضافت “كالكاليست” أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميًا. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات، ومن عشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

 

 وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، التي ستكون أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

 

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين، معقبًا: توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها، دون أن يذكر أرقامًا.

 

 واستطرد: تمامًا مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادًا قويًا جدًا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد.

 

 وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

 

 أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 نوفمبر سيتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وفقًا للقاهرة الإخبارية.

 وفي سياق متصل أكدت فرنسا أنها طالبت بمزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لغزة، وأنها صوتت لوقف إطلاق النار في غزة وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليتاته.

 

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