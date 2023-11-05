المصري يفرض عقوبات قاسية على لاعبيه بعد السقوط أمام البنك الأهلي

أعلن نادي المصري البورسعيدي توقيعه عقوبات مالية قاسية على لاعبي الفريق الاول بالنادي بعد الخسارة أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى ، مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري