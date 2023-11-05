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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يفرض عقوبات قاسية على لاعبيه بعد السقوط أمام البنك الأهلي

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي توقيعه عقوبات مالية قاسية على لاعبي الفريق الاول بالنادي بعد الخسارة أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

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ثنائية فيصل وبامبو تقود البنك الأهلي لأول فوز في الدوري على حساب المصري

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى ، مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري

 

 

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