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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائية فيصل وبامبو تقود البنك الأهلي لأول فوز في الدوري على حساب المصري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حقق البنك الأهلي فوزًا عريضًا على المصري البورسعيدي 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ6 في بطولة الدوري المصري .

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فاجأت كتيبة طارق مصطفي  المصري البورسعيدي  من تسجيلها الهدف الأول في شباك المصري البورسعيدي.

سجل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الهدف الأول لصالح الفريق  في الدقيقة 1 من عمر المباراة .

وضعف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي نتيجة المباراة من خلال ترجمة هجمة التي نفذها كريم بامبو تمكن أسامة فيصل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15 .

وحصل سمير فكري لاعب المصري البورسعيدي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 38 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي علي  المصري البورسعيدي بهدفين دون رد .

وفي الشوط الثاني زاد البنك الأهلي أوجاع المصري البورسعيدي  من خلال تسجيله الهدف التالث سجله كريم بامبو في الدقيقة 53 بصناعة أسامة فيصل .

اختتم أسامة فيصل سلسلة أهدافه في شباك المصري عندما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 62 بصناعة كريم بامبو .

تشكيل المصري البورسعيدي الرسمي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي وعمرو موسى وأحمد عيد

خط الوسط: محمود حماده وسمير فكري وامادو دجولدي

خط الهجوم: غيلاس قناوي ومحمد الشامي وليستويل

تشكيل البنك الأهلي الرسمي لمباراة المصري البورسعيدي

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز البنك الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي 4 أهداف دون رد على ستاد برج العرب.

بهذه النتيجة ،رفع البنك الأهلي لاول 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط محتلا المركز السابع عشر ، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 9 محتلا المركز الثامن.

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