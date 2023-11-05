ثنائية فيصل وبامبو تقود البنك الأهلي لأول فوز في الدوري على حساب المصري

حقق البنك الأهلي فوزًا عريضًا على المصري البورسعيدي 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ6 في بطولة الدوري المصري .

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فاجأت كتيبة طارق مصطفي المصري البورسعيدي من تسجيلها الهدف الأول في شباك المصري البورسعيدي.

سجل أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الهدف الأول لصالح الفريق في الدقيقة 1 من عمر المباراة .

وضعف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي نتيجة المباراة من خلال ترجمة هجمة التي نفذها كريم بامبو تمكن أسامة فيصل من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15 .

وحصل سمير فكري لاعب المصري البورسعيدي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 38 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي علي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد .

وفي الشوط الثاني زاد البنك الأهلي أوجاع المصري البورسعيدي من خلال تسجيله الهدف التالث سجله كريم بامبو في الدقيقة 53 بصناعة أسامة فيصل .

اختتم أسامة فيصل سلسلة أهدافه في شباك المصري عندما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 62 بصناعة كريم بامبو .

تشكيل المصري البورسعيدي الرسمي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي وعمرو موسى وأحمد عيد

خط الوسط: محمود حماده وسمير فكري وامادو دجولدي

خط الهجوم: غيلاس قناوي ومحمد الشامي وليستويل

تشكيل البنك الأهلي الرسمي لمباراة المصري البورسعيدي

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز البنك الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي 4 أهداف دون رد على ستاد برج العرب.

بهذه النتيجة ،رفع البنك الأهلي لاول 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط محتلا المركز السابع عشر ، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 9 محتلا المركز الثامن.