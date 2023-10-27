الهلال يفوز بالكلاسيكو أمام أهلي جدة بالدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز على منافسه أهلي جدة، في كلاسيكو دوري روشن، ضمن الجولة الحادية عشر من عمر البطولة.



واستطاع الكلاسيكو أن يفي بوعوده لجماهير الدوري السعودي، حيث شهدت المباراة منافسة قوية بين الهلال وأهلي جدة.

تفاصيل كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

واستطاع الزعيم الخروج متقدمًا خلال الشوط الأول على قلعة الكؤوس بنتيجة 2/0، في المباراة التي شهدها ملعب استاد الملك فهد الدولي.

جاء هدفي الهلال عن طريق نجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقة الأولى من عمر الكلاسيكو، ليضع الزعيم في المقدمة خلال اللقاء على الراقي.

بينما استطاع النجم الصربي ميتروفيتش من إحراز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 37 من عمر الشوط.

فيما قلص النتيجة للأهلي اللاعب ألان ماكسيمين، في الدقيقة 58، من عمر الشوط الثاني من الكلاسيكو، لتصبح النتيجة 2/1.

فيما أضاف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 84، عن طريق روجير إيبانيز، بالخطأ في مرماه، لينتهي الكلاسيكو بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة ندية وقوة كبيرة، حيث تمكن حارس الأهلي إدوارد ميندي من التصدي لركلة جزاء ببراعة سددها متروفيتش، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

بهذا الفوز، يستمر الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.