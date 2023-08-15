أهلي جدة يقترب من صفقة دفاعية من الدوري الإيطالي

اقترب نادي أهلي جدة السعودي من حسم صفقة دفاعية جديدة من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الأهلي السعودي اقترب من التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع نادي أتلانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه.

وأضاف أن المفاوضات المفاوضات جارية في الوقت الحالي مع النادي الإيطالي ووكيل اللاعب من أجل التوقيع، مشيرا أن اللاعب كان ينتظر عروضاً من الدوري الإنجليزي، ولكن عرض الأهلي أثوى من الناحية المالية.

وأبرم أهلي جدة سلسلة تعاقدات من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي على رأسهم إدوارد ميندي في حراسة المرمى وثلاثي الدوري الإنجليزي فيرمينو وسان ماكسيمين ورياض محرز بجانب ضم فرانك كيسيه لاعب خط الوسط.

استطاع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أن يقود أهلي جدة لفوز مستحق على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين.