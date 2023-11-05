أستاذ علاقات دولية: مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين بات واضحًا الآن

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين بات واضحًا وفقًا للخريطة التي وضعه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بخصوص إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ليس الأول من نوعه، بل له الكثير من التصريحات التي تتسم بالعنف الزائد، وهو موقف حكومة إسرائيل تجاه غزة الآن.



وأضافت “زهران”، أن الصراع الذي نشاهده هو الأعنف في فلسطين، مؤكدًا أن هذا واضح في كم الخسائر في الدبابات الإسرائيلية، وهذا ما ترجمته حكومة نتنياهو بقصف عنيف على قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”.

وأشار “زهران”، إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تجعل الجميع ينظر لما يحدث بشكل مختلف بشكل أكثر فعالية من أصحاب القرار، مؤكدة أن مصر دائمة ما تقف حائط صد للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكان وزير التراث الإسرائيلي أعلن أن قصف غزة بالقنابل النووية خيار مطروح، الأمر الذي دفع حكومة نتنياهو بوقف الوزير من حضور الاجتماعات الحكومية.

وفي وقت سابق، علق الدكتور عصمت منصور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، من رام الله، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، مشددًا على أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي والذي لوح بأن إسرائيل يمكن أن تستخدم السلاح النووي في غزة ليست "ذلة لسان"، موضحًا أن هذه الإداعاءات من حكومة نتنياهو هي إدعاءات غير صحيحة.

قصف قطاع غزة

وأضاف “منصور”، أن تصريحات هذا الوزير الإسرائيلي بخصوص إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يعبر عن تفكير حكومة نتنياهو، في إبادة الشعب الفلسطيني، وذلك حسبما جاء خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.

وأشار الدكتور عصمت منصور، إلى أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي، وقع بلسانه عما يدور داخل غرفة حكومة نتنياهو وما يدور برأسه لتنفيذ مخططات دولة الكيان الصهيوني المحتل.