صوت العرب تستضيف مسؤولة الملف الأفريقي ببوابة الوفد

استضاف برنامج “القارة السمراء” المذاع عبر إذاعة صوت العرب، الزميلة راندا خالد، مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية، بعد مشاركتها في جلسة البرلمان الأوروبي “حول الأوضاع في إريتريا”.

وقالت راندا خالد، إن الأوضاع في إريتريا أصبح مأساوي، بعد تعرض مواطنيها الكائنين داخل وخارج البلاد، إلي القمع والحبس والخطف وانتهاكات جسيمة ترتكتب في حقهم.

وأضافت مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية، أن بعد تفاقم الأزمة عقد البرلمان الأوروبي مائدة مستديرة بعنوان “ الأوضاع حول إريتريا”، لمناقشة الوضع بحضور ممثلين من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية، والسياسيين والقيادات الإريترية، موضحة أن هناك كمية من القمع تفوق الاحتمال ،يتعرض لها الشعب الإريتري.

وأوضحت راندا خالد، خلال حديثها في برنامج القارة السمراء مع المذيعة مروة فؤاد، أن حقوقي الإنسان من دولة إريتريا عرضه الموقف داخل بلاده بشكل تفصيلي موضحين مدى معاناتهم والمشاكل التي تلاحق شعب تيغراي أيضًا.

وأشارت إلي أنهم طالبه من البرلمان الأوروبي بضرورة التدخل لرفع المعاناة عن الشعب الإريتري والوقوف بجوارهم أمام الطغيان.

شاركت الصحفية راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد، مساء اليوم الأربعاء، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبى.

وقدم أحد القيادات السياسية البارزة في إريتريا الدعوة للصحفية راندا خالد، بعد تغطياتها المستمرة حول الأوضاع الإرترية داخلي وخارج البلاد، ومع اللاجئين والجاليات المتواجدة في مصر وغيرها.

جاء ذلك بحضور katrin langensiepen، fridem plushin danial zemchal، prof, dr mirjam van، جميعهم من البرلمان الأوروبي.

بينما شارك في المائدة المستديرة قيادات وسياسيون بارزون من إريتريا أبرزهم:" jadese tekle hrean beyene gerezgher، vankssa tsehaye drselam kidanc، kaismits، martinplaut juila dumcan cassell.

ولفيف من القيادات وممثلي الاتحاد الإفريقي والمنظنات دولية أخرى من بلجيكا وهولندا وغيرهم، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وناقشت المائدة المستديرة الوضع في إريتريا وآثارها في أروربا، وكان الهدف من ذلك هو فهم المشكلة التي تمثلها إريتريا لأوروبا، وأهمية أسمرة بالنسبة لها وتحديد ما يجب القيام به.

وتطرق النقاش حول العلاقة الإرترية الإثيوبية، تحديدًا بعد طرح الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بضرورة إنشاء منفذ بحري مطلة علي البحر الأحمر.