كيف تختلف أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة Grok عن ChatGPT؟

قدم مشروع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Elon Musk، xAI، نموذجه الأول للذكاء الاصطناعي المسمى Grok لجمهور محدود. قدم Musk نظرة خاطفة سريعة على برنامج الدردشة الآلي المدعوم بنموذج XAI الجديد.

كيف يختلف Grok الخاص بـ xAI عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى؟



في منشور على X، كشف Musk أن Grok يمتلك إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة 𝕏، مما يميزه عن نماذج اللغات الأخرى.

شارك " ماسك " مؤخرًا سمات برنامج الدردشة الآلي الخاص به الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكتب في منشور X: "يتمتع Grok بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة 𝕏، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى. كما أنه يعتمد على السخرية ويحبها. ليس لدي أي فكرة عمن كان يمكنه توجيهها بهذه الطريقة".

لقد نشر صورة حيث طُلب من أداة الذكاء الاصطناعي تقديم دليل خطوة بخطوة حول صنع الكوكايين. ومع ذلك، يبدو أن برنامج الدردشة الآلي مُدرب لتفادي الأسئلة الحساسة. لقد أدخلت الفكاهة والسخرية في ردها، موضحة أنه لا يتم تشجيع الأنشطة غير القانونية.

من ناحية أخرى، يجب مطالبة ChatGPT بتقديم إجابات بارعة. كما أن إصداراته الأولية لم تكن مزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن الإصدارات الأحدث قادرة على البحث من جميع أنحاء الويب.

كيفية استخدام Grok لـ XAI؟



بمجرد الخروج من المرحلة التجريبية المبكرة، سيكون نظام Grok الخاص بـ xAI متاحًا لجميع مشتركي X Premium. قدمت X مؤخرًا خطتي اشتراك – طبقة مميزة بقيمة 16 دولارًا شهريًا تقدم تجربة خالية من الإعلانات وطبقة أساسية بقيمة 3 دولارات شهريًا.

طلب أحد المستخدمين الوصول من ملياردير التكنولوجيا: "كم هذا منعش. من فضلك امنحني حق الوصول إلى هذا، إيلون". أجاب المسك: "اسأل، وسوف تتلقى".

من يقف وراء xAI غير إيلون ماسك؟



يضم xAI، الذي تم إطلاقه في يوليو، فريقًا له جذور في DeepMind التابعة لـ Google، وMicrosoft، وغيرها من المنظمات البحثية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبينما تعمل X وxAI بشكل منفصل، فإنهما تحافظان على تعاون وثيق، حيث تتعامل xAI أيضًا مع Tesla وغيرها من الشركات.



علاوة على ذلك، كشف لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة Oracle، أن شركة xAI تعاقدت مع Oracle لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على سحابة Oracle في سبتمبر.