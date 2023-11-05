ما هو Grok.. إيلون ماسك يعلن عن مساعد الذكاء الاصطناعي xAI

Grok.. لا توجد عقبات تقنية كافية لتجاوزها في الشركة المعروفة سابقًا باسم Twitter، لأن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك Elon Musk أعلن اليوم أن المنصة ستحصل قريبًا على مساعد الذكاء الاصطناعي من شركته xAI.

يقول ماسك: "في بعض النواحي المهمة، فهو أفضل [مساعد ذكاء اصطناعي] موجود حاليًا"، وهذا لا يعني الكثير. في بعض النواحي، يمكن أن أكون نجم موسيقى البوب (شعر رائع، صوت غنائي جيد)، لكن هذا لا يعني أنني نجم.



ما هو جروك Grok؟



على أي حال، يُسمى الذكاء الاصطناعي Grok، وهو فعل يعني في الأساس قراءة الغرفة. تصفها Oxford Languages بأنها القدرة على "فهم (شيء ما) بشكل حدسي أو عن طريق التعاطف: "إنه اسم مثير للاهتمام أن نعطيه للذكاء الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار أن الحدس يعتمد على الإشارات اللفظية والفسيولوجية والسمعية التي قد يكون من الصعب التعبير عنها لإنسان آخر، ناهيك عن الآلة.

يتوافق الاسم مع هوس " ماسك " بالخيال العلمي، حيث نشأ في كتاب روبرت هاينلاين الصادر عام 1961 بعنوان "غريب في أرض غريبة". تتبع القصة إنسانًا يُدعى فالنتين مايكل سميث، نشأ على يد سكان المريخ وذهب إلى الأرض لفهم ثقافتها.

في الكتاب، كلمة "grok" هي كلمة في اللغة المريخية (لا يفهمها البشر بشكل خاص) وتعني "الشرب"، على الرغم من أنها توسعت إلى "تعني تناول شيء ما بشكل كامل بحيث يصبح جزءًا منك".

بالنظر إلى هذا التعريف، قد يأمل Grok من xAI في "شرب" أكبر قدر ممكن من المعلومات من الإنترنت وX وتفاعلاته مع المبرمجين والأشخاص العاديين لتحقيق فهمه للإنسانية.

Grok ليس متاحًا للعامة بعد، ولكن عندما يحدث ذلك، فسوف يكلفك ذلك. يقول Musk إن Grok سيكون متاحًا فقط لمشتركي X Premium+، والذي يمكن شراؤه مقابل "16 دولارًا شهريًا فقط عبر الويب". بالمقارنة، تبلغ تكلفة خطة الاشتراك فيChatGPT، ChatGPT Plus، 20 دولارًا شهريًا، ولكن هناك أيضًا نسخة مجانية من chatbot متاحة للجميع.