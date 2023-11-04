إيلون ماسك يبيع حسابات Twitter القديمة مقابل 50 ألف دولار

يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قد بدأ في تكثيف الجهود لبيع مقابض المستخدمين المهجورة، لبدء برنامج أشار إليه سابقًا الملياردير إيلون ماسك.

تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها فوربس أن فريقًا داخل الشركة، يُعرف باسم @Handle Team، قد بدأ العمل في سوق التعامل لشراء أسماء الحسابات التي تركها الأشخاص الذين سجلوها في الأصل غير مستخدمة. في بعض الحالات على الأقل، أرسلت X/Twitter عروضًا عبر البريد الإلكتروني إلى المشترين المحتملين تطلب رسمًا ثابتًا قدره 50000 دولار لبدء عملية الشراء.

رسائل البريد الإلكتروني، التي وافقت فوربس على عدم نشرها بالكامل لحماية سرية هوية مستلميها، جاءت من موظفي X النشطين ولاحظت أن الشركة أجرت مؤخرًا تحديثات على إرشادات @handle والعمليات والرسوم.

رد تلقائي من حساب البريد الإلكتروني الصحفي لـ X إلى Forbes اعتبارًا من وقت النشر قال فقط: "مشغول الآن، يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا."

وقد ترددت شائعات عن أن شركة Musk تخطط لوضع مثل هذا البرنامج موضع التنفيذ منذ أشهر. في وقت مبكر من نوفمبر 2022، نشر ماسك على موقع التواصل الاجتماعي أن "عددًا كبيرًا" من المقابض قد تم الاستيلاء عليها من قبل "الروبوتات والمتصيدون" وأنه يخطط لبدء "تحريرها الشهر المقبل". (رداً على ذلك، اقترح أحد المستخدمين "Handle Marketplace" حيث يمكن للأشخاص بيع الحسابات لبعضهم البعض، مع حصول الموقع على رسوم؛ ولم تتمكن فوربس من تحديد ما إذا كانت مثل هذه الممارسة مطبقة الآن).

بحلول الشهر التالي، كان موظفو X يناقشون بالفعل بيع مقابض X/Twitter، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير، حيث نشر Musk أنه يخطط لتحرير ما يصل إلى 1.5 مليار اسم مستخدم "قريبًا". في شهر مايو، بدأ X في إزالة الحسابات القديمة من موقعه.



اعتبارًا من مساء الجمعة، لا تزال سياسة تسجيل اسم المستخدم الخاصة بـ X المنشورة على موقعها على الويب تنص على "للأسف، لا يمكننا إصدار أسماء مستخدمين غير نشطة في هذا الوقت". وفي الوقت نفسه، حذرت "سياسة الحساب غير النشط" المستخدمين من تسجيل الدخول كل 30 يومًا لتجنب اعتبارهم غير نشطين، لكنها قالت أيضًا إن X لا يطلق حاليًا أسماء مستخدمين غير نشطة.

قد يرغب Musk في التفكير في استخدام خدمته الخاصة لشراء حساب واحد على الأقل قريبًا: @handle نفسه، والذي لم يتم نشره منذ عام 2019. ومن المناسب أن آخر منشور له ألمح إلى إعادة الإطلاق، لكن موقع الويب المرتبط به قد توقف عن العمل منذ فترة طويلة.