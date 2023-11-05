خبير مياه يكشف لـ الوفد تفاصيل الملء الخامس لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، إن إثيوبيا بدأت إجراءات الملء الخامس لسد النهضة، وكانت أولى خطواتها تجفيف السد من أجل وضع الخرسانة، لافتا إلى أنها فتحت بوابات لتمرير كميات من المياه وتخفيض منسوب البحيرة لتمرير المياه من الفتحات.

وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، في تصريح خاص لـ الوفد، أنه تم فتح الفتحات منذ 4 أيام وبدأت تمرير المياه، متوقعا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يجف سطح السد ثم يتم وضع الخرسانات في بداية العام قبل موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر 7 .

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا تقوم بعمليات تعلية لزيادة تخزين المياه داخل السد، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسعى لتعلية السد لـ 20 مترا، ولكننا حتى الآن لا نعلم كم عدد مرات التعلية التي سوف تتم خلال العام الواحد، بسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف الثلاثة.

ولفت إلى أنه أمام كل متر تعلية يتم تخزين مليار متر مكعب، وكل متر مكعب من المياه يتم تخزينها في إثيوبيا يقابله نقص في المياه التي تصل في مصر، موضحا أنه حتى الآن لا نعرف مدى الخسارة الناتجة عن التخزين، وما تفعله إثيوبيا هو امتداد لسياسة فرض الأمر الواقع.

وأكد الدكتور شراقي، أن عمليات التعلية التي تتم في السد سلاح ذو حدين، من جهة الملء غير المتفق عليه، ومن جهة أخرى أنه قد ينجم عنه إنهيار السد في حالة وقوع زلزال لأنه ضعيف، وفي هذه الحالة سوف ينتج عنه كارثة تعادل 3000 مرة لكارثة ليبيا التي تعرضت لها بسبب الزلزال، ولكن إثيوبيا لا تعترف بذلك وكل همها الملء فقط.