مفيدة شيحة تهاجم بيومي فؤاد: "ما فعلته غير صحيح وإهانة لنا"

هجوم حاد قام به الفنان بيومي فؤاد، على الفنان محمد سلام، خلال تصريحات له، نظرًا لإعلان سلام انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي كانت من المقرر أن يتم تمثيلها في المملكة العربية السعودية.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

وفي هذا السياق، ردت الإعلامية مفيدة شيحة، على انتقاد الفنان بيومي فؤاد للفنان محمد سلام وشن هجوم حاد عليه، وشنت “شيحة” حملة نقد لاذع على الممثل الكوميدي بيومي فؤاد.

وعلقت على مشهد انتقاد “فؤاد” للفنان محمد سلام، مشددة على أنه تحدث عن زميل له خارج مصر بطريقة ليس صحيحة، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد.

وتابعت: “كان من الممكن نقد زميله الفنان محمد سلام في مصر أو على السوشيال ميديا ولكن ليس على المسرح أو خارج البلاد.. اوعى تفتكر أن تصفيق الجمهور لك أمس أنك بطل مغوار”.



وأشارت إلى أنه تلوم ما حدث من قبل الفنان بيومي فؤاد تجاه الفنان محمد سلام، موضحة أنه من غير المقبول الخروج على خشبة المسرح، والتحدث عن زميل آخر خارج البلاد، موجهة رسالة، قائلة: “ما فعلته يقلل منا.. غير صحيح وإهانة لنا جميعا، ومكنتش محتاج تكسب بونط على قفاه".

ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث قائلاً: إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

مسرحية زواج اصطناعي

وأكد محمد سلام أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يسهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر فى عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، معلقاً: "مش هموت من الجوع".

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.