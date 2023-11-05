بيومي فؤاد تريند بـ أنا اللي ماشيته .. ومحمد سلام يعلق

احتل اسم النجم الكبير بيومي فؤاد التريند، على جميع صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار تصريح منسوب له أثناء نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، إذ تحدث فؤاد عن النجم محمد سلام بشكل ساخر إذ قال "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده .. أنا اللي مشيته".

وعلى الفور علق النجم محمد سلام قائلًا: “أنا مسمعتش ولا شفت أستاذ بيومي فؤاد قال حاجة عني”.

ويذكر أن نشر النجم محمد سلام فيديو اعتذر فيه عن مشاركته في بطولة مسرحية "زواج اصطناعي" قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر”.

وتابع: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية واهزر وارقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".

وأوضح: «أنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكرة إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح اعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده».

واستطرد:«كان عندي الموسم يتأجل أو يتلغى، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا».