الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اقتصاد إسرائيل يواجه مخاطر كبيرة

اقتصاد إسرائيل
اقتصاد إسرائيل

توقعت مؤسسة جي بي مورجان أن يتجه اقتصاد إسرائيل إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من عام 2023، وذلك بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

 بورز للتصنيف الائتماني

وفي وقت سابق، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إس آند بي، النظرة المستقبلية لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، نظرًا لانتشار مخاطر الحرب على نطاق أوسع.

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القاهرة الإخبارية: تعليق إجلاء الأجانب من غزة بعد رفض إسرائيل دخول الجرحى

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي قال فيها إن أحد احتمالات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، هي "كلام لا أساس له من الصحة".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي يعملان وفقًا لأعلى معايير القانون الدولي لتجنب إيذاء الأبرياء.

ومنذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أسبوع، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 2500 هدف، من البر والجو والبحر.

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