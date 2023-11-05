الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

 

دعت فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، وفقًا للقاهرة الإخبارية.

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فرنسا تُقرر حظر مُظاهرة دعم للفلسطينيين في العاصمة باريس

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد طالبت المجتمع الدولي والعديد من الدول بالتحلي بالجرأة، وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال والنساء، وعن انتهاكاتها الجسيمة والصادمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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وفي سياق متصل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني مجاور لمستشفى القدس في تل الهوى بقطاع غزة، ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أكمل شهر كامل على أهالي قطاع غزة.

 

كما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول مساعدات لمستشفيات شمال غزة، الأمر الذي يصعب مهمة الفرق الطبية في مستشفيات قطاع غزة، التي تعمل بأدوات بسيطة وبدائية خلال عملية إسعاف المرضى.

 

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوفير المساعدات الطبية، لأنه لا يوجد أي مخزون في المستشفيات من الأدوات الطبية والإسعافات الأولية، والمستشفيات تعمل بأبسط الأدوات، وأشار إلى انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة

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