الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

القاهرة الإخبارية: تعليق إجلاء الأجانب من غزة بعد رفض إسرائيل دخول الجرحى

الإجلاء من قطاع غزة
الإجلاء من قطاع غزة

 أكّدت مصادر رسمية مصرية أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، وفق نبأ عاجل بقناة “القاهرة الإخبارية”.

txt

وزير الصحة يتفقد غرفة الحجر الصحي بمعبر رفح

txt

ملتقى شباب الخير بالكويت يدعم غزة بإدخال قوافل إنسانية عبر معبر رفح.. صور

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل دخول مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

وقف مفاوضات الرهائن في غزة:

 في سياق متصل، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه لا مفاوضات بشأن الرهائن بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.

 وتحتجز حماس أكثر من 240 إسرائيليًّا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر.

 أكدت حركة حماس عبر جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، استعدادها للإفراج عن الرهائن، الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 قال أبوعبيدة، الناطق باسم الكتائب: "إن الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا، هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".

 صرَّح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".

 

مواد متعلقة

حماس تدمر دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال غزة

أول دولة إفريقية تتخذ إجراء تصعيدي ضد الحرب في غزة

مركز سلمان للإغاثة: نعمل بحرص على إيصال المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة

وزير إسرائيلي يمهد لإلقاء قنبلة ذرية على غزة ونتنياهو يعلق

الزراعة الإسرائيلية تواجه أزمة حادة بسبب الحرب على غزة

نشرة التوك شو.. رسالة نارية من أحمد موسى وشرط إنهاء حرب غزة

خطة إسرائيل لدخول الوقود قطاع غزة

بايدن يعلن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية بقطاع غزة
الجريدة الورقية