القاهرة الإخبارية: تعليق إجلاء الأجانب من غزة بعد رفض إسرائيل دخول الجرحى

أكّدت مصادر رسمية مصرية أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، وفق نبأ عاجل بقناة “القاهرة الإخبارية”.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن مصر رفضت إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل دخول مزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

وقف مفاوضات الرهائن في غزة:

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه لا مفاوضات بشأن الرهائن بسبب الممارسات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.

وتحتجز حماس أكثر من 240 إسرائيليًّا، بينهم جنود وأشخاص يحملون جنسيات أخرى، ونقلتهم إلى غزة خلال هجومها الكبير في السابع من أكتوبر.

أكدت حركة حماس عبر جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، استعدادها للإفراج عن الرهائن، الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قال أبوعبيدة، الناطق باسم الكتائب: "إن الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا، هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين".

صرَّح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل "ماطلت".